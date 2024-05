https://fr.sputniknews.africa/20240515/larmee-russe-continue-sa-poussee-sur-laxe-de-kharkov-et-libere-plusieurs-localites--1066558712.html

L'armée russe continue sa poussée sur l'axe de Kharkov et libère plusieurs localités

L'armée russe continue sa poussée sur l'axe de Kharkov et libère plusieurs localités

Sputnik Afrique

Les localités de Gloubokoïe et Loukiantsy sur l'axe de Kharkov ont été libérées par les forces russes, qui ont aussi détruit pour la première fois une station... 15.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-15T16:33+0200

2024-05-15T16:33+0200

2024-05-15T16:33+0200

russie

ukraine

conflit ukrainien

kharkov

donbass

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/02/1059662392_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_6900023619f8bd50fc4c248639aaf453.jpg

Les troupes russes ont libéré les localités de Gloubokoïe et Loukiantsy sur l'axe de Kharkov, a annoncé ce mercredi 15 mai le ministère russe de la Défense.Autres points clés du bilan quotidien:▪️ Une station radar ukrainienne Kasta a été touchée pour la première fois;▪️ Le groupement Ouest a repoussé 10 contre-attaques ennemies, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 190 militaires;▪️ Le groupement Sud occupe des positions plus avantageuses, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 510 soldats dans sa zone de responsabilité;▪️ Le groupement Centre a neutralisé 175 soldats ukrainiens et un véhicule de combat d'infanterie Marder;▪️ Les pertes ukrainiennes dues aux actions du groupement Nord s'élèvent à 125 hommes, trois chars, un LRM Alder et un LRM Vampire;▪️ Le groupement Est a occupé des positions plus avantageuses, les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 140 personnes dans sa zone.▪️ La défense aérienne russe a abattu un avion MiG-29 et 40 drones;▪️12 missiles ATACMS et Totchka-U, 45 roquettes HIMARS, Ouragan et Alder ont été détruits.

russie

ukraine

kharkov

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, kharkov, donbass