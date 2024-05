https://fr.sputniknews.africa/20240515/la-dca-russe-a-abattu-dix-missiles-americains-atacms-au-dessus-de-la-crimee-1066550152.html

La DCA russe a abattu dix missiles américains ATACMS au-dessus de la Crimée

Selon le gouverneur de Sébastopol, les missiles détruits au-dessus de la mer dans la zone de l'aérodrome de Belbek ont dispersé des sous-munitions qui n'ont... 15.05.2024, Sputnik Afrique

L’attaque a été réalisée par le régime de Kiev dans la nuit du 14 au 15 mai. "Pendant la nuit, plusieurs tentatives du régime de Kiev de perpétrer des attaques terroristes (...) contre des cibles sur le territoire russe ont été empêchées", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.En outre, 2 missiles HARM, 2 bombes Hammer, 2 roquettes Olkha et 9 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Belgorod. 8 drones ont été détruits et neutralisés au-dessus des régions de Briansk et de Koursk

