Journée des coutumes au Burkina: "l'éveil de conscience de l'ensemble des populations africaines"

La nouvelle Journée des coutumes et des traditions célébrée au Burkina Faso est une initiative permettant au peuple burkinabé de renouer avec ses racines

Le Burkina Faso veut retrouver "l'identité et la culture qui font sa force", à travers des initiatives comme la Journée des coutumes et des traditions célébrée ce 15 mai, explique à Sputnik Abdoulaye Nabaloum, fondateur de l'association Actions pour la Souveraineté des Peuples.C'est en balayant les derniers vestiges de la colonisation et en retrouvant leur identité que les pays d'Afrique pourront "s'affirmer dans le concert des nations", souligne l'expert. Une quête importante notamment pour la jeunesse africaine.Une journée bien accueillieInstaurée par les autorités burkinabés, notamment sur proposition du poète Titinga Frédéric Pacéré, cette Journée des coutumes et des traditions répond à une véritable demande populaire, souligne encore Abdoulaye Nabaloum.Selon Abdoulaye Nabaloum, ce retour à la source tradition est nécessaire non seulement pour le Burkina Faso:Chaque chef dans son canton ou dans sa zone a organisé un événement en lien avec cette journée, ajoute le militant panafricain.Début mars, le gouvernement burkinabé avait instauré une journée des coutumes et des traditions, en vue notamment de "permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société", tout en réaffirmant la laïcité de l'État, comme l'avait expliqué le ministre en charge de l’Administration territoriale, Emile Zerbo.

