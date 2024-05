https://fr.sputniknews.africa/20240515/des-avions-dattaque-au-sol-russes-detruisent-des-cibles-camouflees-1066551776.html

Des avions d'attaque au sol russes détruisent des cibles camouflées

Des Su-25 russes ont frappé du matériel et des cibles ennemies camouflées dans la zone du groupement Centre, rapporte la Défense russe qui publie une vidéo. 15.05.2024, Sputnik Afrique

Selon la Défense russe, des Su-25 ont mené des frappes avec des missiles non guidés dans la zone de responsabilité du groupement Centre. Toutes les cibles ont été touchées. Des équipements spéciaux et du personnel ennemi ont été détruits. Après la manœuvre, les appareils ont largué des leurres thermiques pour dérouter d'éventuels missiles et sont rentrés à leur aérodrome.

