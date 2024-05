S'exprimant à Pretoria, capitale administrative d'Afrique du Sud, Sy Mamabolo, directeur des élections, a déclaré aux journalistes que son pays était prêt à organiser les élections nationales et provinciales le 29 mai.M. Mamabolo a indiqué que la formation de 202.500 responsables électoraux, chargés de gérer le processus électoral dans les bureaux de vote, était presque achevée.Par ailleurs, 76.580 électeurs à l'étranger pourront voter les 17 et 18 mai dans les 111 missions à l'étranger du pays, a-t-il ajouté.

Afrique du Sud: l'organe électoral approuve plus de 5.000 observateurs aux élections

Algérie Presse Service (APS)

