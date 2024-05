https://fr.sputniknews.africa/20240514/washington-a-tente-de-dicter-au-niger-avec-quels-pays-il-pouvait-cooperer-selon-niamey-1066537249.html

Washington a tenté de dicter au Niger avec quels pays il pouvait coopérer, selon Niamey

Washington🇺🇸 a tenté de dicter au Niger avec quels pays il pouvait coopérer, a indiqué le Premier ministre nigérien dans une interview accordée au Washington... 14.05.2024, Sputnik Afrique

Plus précisément, c’est la secrétaire d'État adjointe US aux Affaires africaines, qui a appelé Niamey à s'abstenir de toute interaction avec l'Iran et la Russie sous des formes indésirables pour Washington.Et ce à condition que le Niger veuille maintenir des relations de sécurité avec les États-Unis, explique Ali Mahamane Lamin Zeine.Lors de sa visite en mars au Niger, Molly Fee a aussi menacé de sanctions si le Niger continue d'explorer un accord pour vendre de l'uranium à l'Iran, note-t-il. De plus, vous faites tout cela avec un ton condescendant et sans respect'", a déclaré M.Zeine.С'est justement après ces discussions que Niamey a exigé le retrait des troupes US qui "ne faisaient rien pendant que les terroristes tuaient des gens et incendiaient des villes", a-t-il ajouté.

