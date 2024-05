https://fr.sputniknews.africa/20240514/un-cauchemar-pour-kiev-la-situation-sur-le-front-saggrave-de-jour-en-jour-selon-cnn-1066534159.html

"Un cauchemar pour Kiev": la situation sur le front s'aggrave de jour en jour, selon CNN

"Un cauchemar pour Kiev": la situation sur le front s'aggrave de jour en jour, selon CNN

14.05.2024

Les troupes russes progressent avec succès sur l’axe de Kharkov, occupant des zones peuplées, "probablement au rythme le plus rapide depuis les premiers jours" de l'opération spéciale.C’est ce qui devrait devenir la cause de "la plus grande préoccupation pour l’Ukraine", ajoute le média. Puis, la Russie fait aussi des progrès sur d’autres axes, obligeant l’armée ukrainienne à se retirer de leurs positions.CNN admet qu’un nouveau retrait entraînerait la perte de tous les territoires de la république populaire de Donetsk, qui sont pour le moment contrôlés par les forces armées ukrainiennes. Citant des analystes militaires, Le Monde écrit de son côté que les nouvelles aides militaires américaines ne suffiront pas à l'Ukraine pour changer l'équilibre des forces à court terme.Il faut se préparer à l'effondrement de l'Ukraine, "même si ce n'est pas l'option privilégiée", a noté auprès du quotidien une source diplomatique française.

