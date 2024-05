https://fr.sputniknews.africa/20240514/poutine-se-rendra-en-chine-les-16-et-17-mai-sur-invitation-de-xi-jinping-annonce-le-kremlin-1066534442.html

Poutine se rendra en Chine les 16 et 17 mai sur invitation de Xi Jinping, annonce le Kremlin

Vladimir Poutine se rendra en Chine les 16 et 17 mai sur invitation de Xi Jinping, a annoncé ce 14 mai le Kremlin. 14.05.2024, Sputnik Afrique

Lors de sa visite d'État, le Président russe visitera deux villes – Pékin et Harbin, a précisé l’instance. Il s'agit du premier voyage de M.Poutine à l'étranger depuis l'inauguration le 7 mai 2024.Voici les détails fournis par le Kremlin:▪️Les dirigeants russe et chinois discuteront en détail des questions liées au partenariat global et à l'interaction stratégique▪️Ils échangeront leurs points de vue sur les questions internationales et régionales les plus urgentes▪️À la suite des négociations, il est prévu de signer une déclaration commune des chefs d'État et un certain nombre de documents bilatéraux▪️Les deux Présidents participeront à une soirée de gala pour marquer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et l'ouverture des Années de la culture de la Russie et de la Chine ▪️Le programme prévoit une rencontre entre Poutine et le Premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine, Li Qiang▪️Poutine se rendra également à Harbin, où il participera à la cérémonie d'ouverture de la 8ème édition EXPO russo-chinoise et du quatrième Forum russo-chinois sur la coopération interrégionale.

