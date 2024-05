https://fr.sputniknews.africa/20240514/poutine-a-signe-les-decrets-sur-la-nouvelle-composition-du-nouveau-cabinet-des-ministres-russe-1066546153.html

Poutine a signé les décrets sur la nouvelle composition du cabinet des ministres russe

Poutine a signé les décrets sur la nouvelle composition du cabinet des ministres russe

Sputnik Afrique

Les candidatures des ministres du bloc sécuritaire et du chef du ministère des Affaires étrangères ont été confirmées. 14.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-14T20:37+0200

2024-05-14T20:37+0200

2024-05-14T20:42+0200

russie

sergueï lavrov

vladimir poutine

andreï belooussov

gouvernement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0b/1066487376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5c1e4b28b8a487765bc650e079d7327e.jpg

Andreï Belooussov est devenu ministre de la Défense, Vladimir Kolokoltsev et Alexandre Kourenkov ont conservé les postes de ministre de l’Intérieur et ministre des Situations d'urgence. Sergueï Lavrov reste à la tête du ministère des Affaires étrangères et Konstantin Tchouïtchenko à la tête du ministère de la Justice.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sergueï lavrov, vladimir poutine, andreï belooussov, gouvernement