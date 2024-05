https://fr.sputniknews.africa/20240514/niamey-ecarte-le-benin-du-transport-de-son-fret-sur-le-territoire-du-togo-1066540550.html

Niamey écarte le Bénin du transport de son fret sur le territoire du Togo

Niamey écarte le Bénin du transport de son fret sur le territoire du Togo

Sputnik Afrique

Une restriction qui intervient après que le Bénin ait interdit les exportations de pétrole nigérien via son territoire. 14.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-14T15:45+0200

2024-05-14T15:45+0200

2024-05-14T15:45+0200

bénin

niger

togo

transports

lomé

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0e/1066540381_0:208:3001:1896_1920x0_80_0_0_935593b8b7b76173c6d2d0f863c60dbe.jpg

Désormais, l’enlèvement des marchandises nigériennes au Togo, y compris au port de Lomé "est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo", indique un communiqué du ministère des Transports. Cette mesure est conforme à l’accord bilatéral de transport routier des deux pays, explique l'instance. Elle se réserve le droit de solliciter pour ces opérations le Burkina Faso, le Mali et le Ghana, "en cas de forte demande". La démarche s’inscrit dans la spirale des relations tendues entre Porto-Novo et Niamey qui ne rouvre toujours pas sa frontière pour des "raisons de sécurité", a expliqué le Premier ministre nigérien. Selon lui, certaines bases françaises stationnées au Bénin "entraînent des terroristes" qui viennent ensuite "déstabiliser" le Niger.

bénin

niger

togo

lomé

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bénin, niger, togo, transports, lomé, afrique subsaharienne