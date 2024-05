https://fr.sputniknews.africa/20240514/loccident-fera-tout-pour-essayer-de-nous-ramener-dans-leur-propre-schema-estime-un-depute-malien-1066544652.html

"L'Occident fera tout pour essayer de nous ramener dans leur propre schéma", estime un député malien

"L'Occident fera tout pour essayer de nous ramener dans leur propre schéma", estime un député malien

Sputnik Afrique

"C'est une lutte de tous les jours pour le Mali", constate Aliu Tunkara, membre du conseil national de transition (CNT) qui a commenté pour Sputnik le résultat... 14.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-14T18:46+0200

2024-05-14T18:46+0200

2024-05-14T18:46+0200

mali

niger

burkina faso

afrique subsaharienne

occident

dialogue

assimi goïta

transition

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0e/1066544331_0:3:720:408_1920x0_80_0_0_d5ac57400d69e64ea95fcdbf1a3eeb20.jpg

Selon lui, l'Occident verra d'un mauvais œil les recommandations de prolonger la transition et de permettre à Assimi Goïta de participer à la présidentielle. Les réformes demandées par la société malienne ne vont pas non plus être bien accueillies, car tout cela échappe au contrôle de l'Occident. Par ailleurs, le Mali n'est pas le seul pays concerné. Le Niger et le Burkina Faso sont également dans le viseur de l'Occident, note le député. En fait, les puissances occidentales cherchent à "faire revenir l'ancien système, l'ancienne maternité, les anciennes habitudes", explique-t-il.

mali

niger

burkina faso

afrique subsaharienne

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, niger, burkina faso, afrique subsaharienne, occident, dialogue, assimi goïta, transition