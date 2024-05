https://fr.sputniknews.africa/20240514/lendettement-exterieur-est-une-trahison-lalgerie-dit-un-non-ferme-a-cette-pratique-1066546375.html

"L'endettement extérieur est une trahison": l'Algérie dit un non ferme à cette pratique

"Si tu vas vers l’endettement, c’est fini, tu dois te taire, tu ne peux défendre ni Gaza ni le Sahara occidental ni les droits de l’homme ou les droits des... 14.05.2024, Sputnik Afrique

Le pays souhaite garder la main sur sa politique étrangère et choisir ses partenaires économiques, analyse le quotidien en ligne. L'Algérie est l'un des pays qui ont l'une des plus faibles dettes extérieures au monde, rappelle le média. Ce choix est en partie dû à l'expérience passée du "piège de l'endettement": dans les années 1990 les recettes de l'exportation des hydrocarbures, la seule source des devises du pays, ne couvraient même pas le service de la dette. Le pays s'en est sorti au coût de mesures drastiques imposées par le FMI pour rééchelonner sa dette. Avec la hausse des cours du pétrole des années 2000, Alger a redressé sa situation financière et a décidé de rembourser par anticipation presque la totalité de la dette du pays.

