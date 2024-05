https://fr.sputniknews.africa/20240514/jai-pense-quil-y-avait-des-gens-a-linterieur-un-ougandais-a-aide-les-secouristes-a-belgorod-1066546490.html

"J'ai pensé qu'il y avait des gens à l'intérieur": un Ougandais a aidé les secouristes à Belgorod

"J'ai pensé qu'il y avait des gens à l'intérieur": un Ougandais a aidé les secouristes à Belgorod

Sputnik Afrique

John vit à Belgorod depuis 2021. Quand il a appris qu'un bâtiment résidentiel a été détruit suite au bombardement ukrainien, il s'est aussitôt rendu sur les... 14.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-14T20:56+0200

2024-05-14T20:56+0200

2024-05-14T20:56+0200

belgorod

russie

conflit ukrainien

bombardements

ouganda

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0c/1066503293_0:160:1206:838_1920x0_80_0_0_359ba4b2724440809d5191a75829450c.jpg

Il a aidé les secouristes à déblayer les décombres et à évacuer les débris, puis il a distribué de l'eau aux habitants.Même si le jeune homme vit désormais au rythme des sirènes d'attaque aérienne, il ne souhaite pas quitter la ville russe où "les gens vivent ensemble et s'entraident". Leur exemple l'inspire et il veut lui aussi aider les autres.

belgorod

russie

ouganda

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

belgorod, russie, conflit ukrainien, bombardements, ouganda, afrique subsaharienne