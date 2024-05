https://fr.sputniknews.africa/20240514/bienvenue-dans-la-famille-des-brics-le-site-du-groupe-annonce-la-creation-de-la-page-de-lethiopie-1066546283.html

Bienvenue dans la famille des BRICS: le site du groupe annonce la création de la page de l’Éthiopie

Bienvenue dans la famille des BRICS: le site du groupe annonce la création de la page de l’Éthiopie

Sputnik Afrique

"Nous sommes heureux d'accueillir l'Éthiopie et de lui fournir une plateforme pour partager avec la communauté mondiale sa riche histoire, sa culture et ses... 14.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-14T20:48+0200

2024-05-14T20:48+0200

2024-05-14T20:48+0200

brics

éthiopie

égypte

élargissement

site

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/04/1064467177_298:0:3939:2048_1920x0_80_0_0_91e3b6b32bc5217be835d1fe5808fd76.jpg

La section consacrée à l’Éthiopie, ainsi que celle de l’Égypte, ont été créées en mars 2024 et comprennent les informations générales sur les pays, des vidéos pour découvrir leur beauté et les enjeux pour les investisseurs. Les deux pays africains ont rejoint les BRICS le 1er janvier 2024, avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran. Avant cette date, le groupe comprenait le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

éthiopie

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, éthiopie, égypte, élargissement, site