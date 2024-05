https://fr.sputniknews.africa/20240514/a-geneve-lalgerie-attire-lattention-sur-la-destruction-du-patrimoine-du-peuple-palestinien-1066541664.html

À Genève, l’Algérie attire l’attention sur la destruction du patrimoine du peuple palestinien

La délégation de ce pays d'Afrique du Nord a pointé du doigt la confiscation illégale des ressources du peuple palestinien et la destruction systémique de son patrimoine culturel.

Ces propos ont été prononcés lors de la conférence diplomatique pour la conclusion d’un instrument juridique international sur la propriété intellectuelle.La partie algérienne a plaidé pour que "l’instrument international en cours de négociation reconnaisse l’obligation pour les demandeurs de brevets basés sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, de divulguer l’origine ou la source de ces derniers, et que cette disposition soit assortie de mesures coercitives appropriées pour en assurer l’application"Selon l’Algérie, la mise en place d’un tel dispositif permettrait de mieux protéger les formes de créativité et d'innovation relatives aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés.

