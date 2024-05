https://fr.sputniknews.africa/20240513/lafrique-voit-en-la-russie-un-garant-de-la-stabilite-et-de-la-securite-selon-un-responsable-russe-1066531069.html

L’Afrique voit en la Russie un garant de la stabilité et de la sécurité, selon un responsable russe

Selon lui, le soutien de la souveraineté et de la sécurité nationale des États africains est une des priorités de la Russie. Le responsable a souligné que la Russie rejette catégoriquement les tentatives de l'Occident d'imposer aux Africains le choix de leurs partenaires. Heureusement, les pays du continent s'opposent de plus en plus fermement à ces velléités néocoloniales, a-t-il fait remarquer. L'Afrique attire les regards de nombreux États, mais la Russie "n'a pas peur de concurrence honnête" et y est prête, a fait valoir M. Bogdanov.

