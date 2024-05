https://fr.sputniknews.africa/20240513/la-libye-espere-que-la-russie-reprendra-les-travaux-sur-le-projet-dun-chemin-de-fer-1066515456.html

La Libye espère que la Russie reprendra les travaux sur le projet d’un chemin de fer, a déclaré à Sputnik le ministre libyen par intérim des Investissements. 13.05.2024, Sputnik Afrique

Lancés en 2008, les travaux ont été suspendus en 2011 en raison de la guerre civile qui a commencé à l’époque en Libye. La partie russe a alors renvoyé tous les travailleurs impliqués dans le projet, tout en laissant les équipements et les matériaux de construction dans le pays.Il était prévu de construire un chemin de fer à double voie d'une longueur de 554 km et d'une largeur de 1.435 mm, qui longerait la côte méditerranéenne.Reliant les villes libyennes de Syrte et Benghazi, ce tronçon devait faire partie du corridor de transport international en Afrique du Nord.

