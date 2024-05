https://fr.sputniknews.africa/20240513/attaque-sur-belgorod--ce-nest-pas-une-armee-ce-sont-des-forces-punitives-1066526778.html

Attaque sur Belgorod : "Ce n’est pas une armée, ce sont des forces punitives"

L’armée ukrainienne a pris pour cible un immeuble résidentiel dans la ville de Belgorod, faisant 19 morts. Cette attaque intervient à un moment où l’armée... 13.05.2024, Sputnik Afrique

L'armée ukrainienne a pris pour cible un immeuble résidentiel dans la ville de Belgorod, faisant 19 morts. Cette attaque intervient à un moment où l'armée russe empile les victoires sur le front. Au micro de Sputnik Afrique, Andreï Souzdaltsev, politologue russe, nous partage ses analyses sur cet événement.

"Belgorod est un endroit très pratique pour l’Ukraine et l'Occident de gagner des points, d’une manière ou d’une autre. On a constamment le sentiment que la situation change, que la Russie est sur la voie de la victoire sur l’Ukraine et, soyons honnêtes, sur l’Otan. Parce que les experts occidentaux disent à juste titre que la victoire sur l’Ukraine signifie l’échec de l’Otan. L’Otan est militairement inutile", a déclaré M. Souzdaltsev.Retrouvez également dans ce numéro :-Laurent Brayard, journaliste français sur les récentes déclarations d’Emmanuel Macron.-Hambali Dodo Oumarou, macro-écnomiste nigérien sur l’embargo décrété par le Bénin sur l’exportation de pétrole vers le Niger.-Modeste Dossous, journaliste et analyste béninois sur la visite du ministre Sierra-léonais des Affaires étrangères à Moscou.Sputnik Explique traitera le sujet suivant:-La composition du nouveau gouvernement russe.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

