https://fr.sputniknews.africa/20240512/soudan-lonu-fait-etat-de-tirs-a-larme-lourde-a-el-fasher-1066494888.html

Soudan: l'ONU fait état de tirs à l'"arme lourde" à el-Fasher

Soudan: l'ONU fait état de tirs à l'"arme lourde" à el-Fasher

Sputnik Afrique

La coordinatrice pour le Soudan du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) Clementine Nkweta-Salami a fait état dans la nuit de samedi à dimanche de... 12.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-12T08:56+0200

2024-05-12T08:56+0200

2024-05-12T08:56+0200

soudan

armes

forces de soutien rapide (fsr) soudanaises

afrique

attaque

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1b/1058881821_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_a05c84fba5b004813923ad0ad9d48cf4.jpg

"Des civils blessés sont transportés d'urgence à l'hôpital d'el-Fasher", a-t-elle précisé, ajoutant que des "civils qui tentent de fuir sont pris au piège dans d'intenses combats".Ces violences "menacent la vie de plus 800.000 personnes vivant" dans cette ville, a-t-elle rappelé. Depuis plus d'un an, le Soudan est en proie à une guerre entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit fratricide a déjà fait des dizaines de milliers de morts. A el-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, 10.000 à 15.000 personnes ont été tuées, selon l'ONU.

soudan

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, armes, forces de soutien rapide (fsr) soudanaises, afrique, attaque