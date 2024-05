https://fr.sputniknews.africa/20240512/maurice-travaille-a-lintroduction-des-cartes-du-systeme-de-paiement-russe-mir-1066495008.html

Maurice travaille à l'introduction des cartes du système de paiement russe "Mir"

"Les autorités mauriciennes ont réellement de tels projets", a déclaré aux médias russes l'ambassadeur de Russie dans le pays, Konstantin Klimovsky. 12.05.2024, Sputnik Afrique

Cependant, il est encore tôt pour savoir s’il sera possible d’y payer avec les cartes Mir dès 2024, a-t-il précisé.Actuellement, la carte est acceptée dans neuf pays, mais dans six d'entre eux son fonctionnement est limité. D’ailleurs, la Russie et Maurice ont de "de bonnes perspectives en matière de diversification des liens économiques", précise M. Klimovsky.Cela concerne les domaines suivants: la pêche, la recherche océanographique, la transformation des fruits de mer, le transport maritime, les technologies de l'information et des télécommunications, l'énergie, l'enseignement supérieur, la culture et le sport.

