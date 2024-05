https://fr.sputniknews.africa/20240512/le-projet-de-plus-grande-mine-dor-de-cote-divoire-se-concretise-1066500294.html

Le projet de plus grande mine d’or de Côte d'Ivoire se concrétise

Les autorités du pays ont délivré le permis environnemental au projet de la mine aurifère de Koné, exploitée par l'entreprise canadienne Montage Gold. Le... 12.05.2024

L'étape suivante est l'obtention du permis d'exploitation minière, a fait savoir Montage Gold. La demande a été soumise et toutes les autorisations sont attendues avant la fin de cette année, a précisé la société. Peu avant l'octroi du permis environnemental, une délégation de l'entreprise avait été reçue par le Président ivoirien qui a réitéré son soutien au secteur minier et à l'avancement du projet Koné. L'entreprise compte construire à côté de Koné une usine et une route qui les relieront à Gbongogo Main, autre gisement situé à 35 kilomètres.

