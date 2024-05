https://fr.sputniknews.africa/20240512/le-president-bissau-guineen-confirme-la-participation-de-son-pays-au-sommet-russie-monde-islamique-1066500026.html

Le Président bissau-guinéen confirme la participation de son pays au sommet Russie-Monde islamique

Umaro Sissoco Embaló salue la tenue de ce forum économique international et encourage cette initiative qui va "renforcer les relations" entre les pays membres... 12.05.2024, Sputnik Afrique

Il a fait cette déclaration devant les journalistes russes à Kazan, capitale du Tatarstan qui va accueillir le sommet du 14 au 19 mai. Le chef d'État africain s'y trouve pour une visite d'amitié sur invitation du chef de la république. La Guinée-Bissau a des relations "traditionnelles et de longue date" avec la Russie, a souligné Umaro Sissoco Embaló. Avant de se rendre au Tatarstan, le dirigeant bissau-guinéen a visité la capitale russe et la république de Tchétchénie. Il a discuté à Moscou avec Vladimir Poutine et a assisté au défilé de la Victoire le 9 mai sur la place Rouge.

