https://fr.sputniknews.africa/20240512/de-plus-en-plus-de-pays-se-reveillent-et-clament-haut-et-fort-leur-lassitude-du-monde-unipolaire-1066508455.html

"De plus en plus de pays se réveillent" et clament haut et fort leur "lassitude du monde unipolaire"

"De plus en plus de pays se réveillent" et clament haut et fort leur "lassitude du monde unipolaire"

Sputnik Afrique

"Le monde multipolaire que notre pays cherche à tracer devient de plus en plus acceptable pour un nombre croissant de pays", déclare à Sputnik le chef de la... 12.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-12T19:49+0200

2024-05-12T19:49+0200

2024-05-12T19:49+0200

opinion

russie

monde multipolaire

ordre mondial

denis pouchiline

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102298/54/1022985432_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_6f3072f3b5c6954456bc859fcb9c979d.jpg

Selon Denis Pouchiline, Moscou se trouve à l'avant-garde de ces changements et sa position influence sur la perception de la Russie par la communauté internationale. Le nouvel ordre mondial avec plusieurs pôles dans lequel les pays se respectent et interagissent sur des conditions mutuellement bénéfiques répond aux aspirations des populations de nombreux États, note le haut responsable.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, monde multipolaire, ordre mondial, denis pouchiline