Andreï Belooussov, candidat civil au poste de ministre de la Défense: opinion des experts

Il ne s’agit pas d’une personne au hasard, déclare un capitaine russe en retraite. M.Belooussov fait partie de l’équipe de Poutine, et il s’y connaît dans les... 12.05.2024, Sputnik Afrique

"La position du ministre de la Défense est une position politique. Nous avons déjà eu des cas où des civils étaient ministres de la Défense", rappelle Vasiliï Dandykine. "C’est un économiste de haut niveau", souligne un ancien combattant du renseignement militaire. Pour Viktor Litovkine, combattant de l’Armée soviétique et russe ainsi que reporter de guerre, cette fonction est politique et non pas stratégique.

