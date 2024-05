https://fr.sputniknews.africa/20240511/une-mine-dor-malienne-vendue-a-letat-pour-1-dollar-symbolique-1066493945.html

Une mine d'or malienne vendue à l’État pour 1 dollar symbolique

La société australienne Firefinch, propriétaire de la mine de Morila, la cède à la compagnie minière publique SOREM, selon l’accord signé par les parties. 11.05.2024, Sputnik Afrique

Firefinch a racheté le site en 2020 en vue de relancer la production, mais n'a pas pu réaliser cet ambitieux projet en raison d'un manque de liquidités. Le terrain fait partie des plus productifs au Mali: en 20 ans d'exploitation, plus de 200 tonnes de métal jaune en sont sorties. Une partie de l'accord concerne la mine de lithium de Goulamina, également propriété de Firefinch. La participation de l'État malien s'élève à 30%, contre 20% auparavant, et une participation de 5% est prévue pour les investisseurs locaux.

