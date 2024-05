https://fr.sputniknews.africa/20240511/poutine-approuve-la-nouvelle-structure-du-gouvernement--1066487542.html

Poutine approuve la nouvelle structure du gouvernement

Poutine approuve la nouvelle structure du gouvernement

Le Président russe a signé un décret sur la nouvelle structure du gouvernement russe. 11.05.2024

▪️ le Premier ministre de la Fédération de Russie aura désormais sous ses ordres dix vice-Premiers ministres, ▪️ le nouveau gouvernement russe sera toujours composé de 21 ministères.La formation du nouveau cabinet russe des ministres est en coursLe 7 mai, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a officiellement présenté sa démission et celle de son gouvernement. Cette démarche prévue par la Constitution est suvenue après que Vladimir Poutine a prêté serment pour son entrée en fonction pour un nouveau mandat de six ans. C’est le Président Poutine qui a proposé la candidature de M.Michoustine au poste de Premier ministre. Cette candidature a été validée par la Douma (chambre basse du parlement russe) avec 375 voix pour, aucune contre et 57 abstentions.Le Premier ministre doit proposer des candidats aux postes de vice-premiers ministres et de ministres dit "civils". Leurs candidatures seront également examinées par la Douma.Certains ministres, à savoir, ceux de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, des Situations d'urgence et le chef de la diplomatie sont nommés par le Président après consultation du Conseil de la Fédération, chambre haute du parlement russe.

