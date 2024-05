Les autorités prévoient d'acheter 200.000 tonnes d'engrais auprès de la nouvelle unité pour les distribuer aux agriculteurs, a dit le gouverneur de l’État de Gombe au cours de l'inauguration. Le Nigeria est le principal producteur et consommateur d’engrais d'Afrique de l’Ouest, selon Ecofin. Or, l'emploi de fertilisants y reste en-dessous de la moyenne africaine.

Nigéria: une nouvelle usine de mélange d’engrais mise en service

La structure devrait produire 120.000 tonnes de divers mélanges d’engrais par an, a fait savoir, cité par le média All News, le directeur exécutif d'Al-Yuma Fertilizer and Chemical Company, qui a construit le site.