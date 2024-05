https://fr.sputniknews.africa/20240511/les-burkinabe-sont-un-peuple-revolutionnaire-un-rassemblement-a-ougadougou-en-soutien-a-traore-1066492676.html

Les Burkinabè sont "un peuple révolutionnaire": un rassemblement à Ougadougou en soutien à Traoré

Les Burkinabè sont "un peuple révolutionnaire qui a un dirigeant révolutionnaire": une manifestation a eu lieu à Ougadougou pour réclamer la prolongation de la... 11.05.2024, Sputnik Afrique

"Le peuple se mobilise pour demander au capitaine Traoré de continuer avec son élan révolutionnaire et dynamique, car c'est patriotique", a indiqué auprès de Sputnik Afrique Nestor Poodasse, coordonnateur de la Planète des jeunes Panafricainistes au Burkina.De plus, les Burkinabè sont "conscients des enjeux de cette transition" qui "est cruciale pour l'avenir" du pays, a estimé de son côté Abdoul Rasman Sawadogo, coordinateur général de la Ligue de défense noire africaine au Burkina, toujours pour Sputnik Afrique.C'est "un jour de grâce, un jour de panafricanisme", a ajouté à notre micro Sawadogo Abdou Gani, chargé de la communication de la Ligue de défense noire Africaine. Sur les images, on peut voir des tribunes remplies, des drapeaux nationaux et des pancartes brandies.

