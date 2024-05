https://fr.sputniknews.africa/20240511/le-rattachement-du-benin-a-la-france-et-aux-etats-unis-constitue-une-menace-pour-le-niger-1066490035.html

Le "rattachement" du Bénin à la France et aux États-Unis "constitue une menace" pour le Niger

Tel est l'avis de Hambali Dodo Oumarou, macro-économiste, qui a commenté pour Sputnik le bras de fer entre Niamey et Porto-Novo après que ce dernier a mis le... 11.05.2024, Sputnik Afrique

Ce blocage met à mal les prévisions de croissance économique du Niger qui devait se situer à hauteur de 11,1% cette année, grâce aux exportations de carburants, explique l'expert. Selon lui, le Bénin collabore étroitement avec la France, voire avec les États-Unis. Ainsi, le changement de position du Bénin vis-à-vis de son voisin est survenu après une "visite d'officiers de haut rang américains". De plus, l'insécurité dans la région nigérienne de Dosso, frontalière du Bénin, est liée au fait que ce dernier "abrite des foyers terroristes, des foyers d'entraînements des bases de terroristes français", souligne l'analyste. "Il n'y a qu'une seule solution pour sauver le Niger, c'est de commencer à construire deux pipelines via le Burkina et le Togo", conclut-il.

