La Russie fera définitivement revenir la paix dans le Donbass, promet Vladimir Poutine

La Russie fera définitivement revenir la paix dans le Donbass, a déclaré le Président russe à l’occasion du 10e anniversaire de la formation des deux... 11.05.2024, Sputnik Afrique

Il a aussi promis de construire et de restaurer les routes, les bâtiments résidentiels, les écoles, les hôpitaux, les établissements de santé, d'éducation et culturels ainsi que les entreprises industrielles.Proclamation de l'indépendanceSituées à l’est de l’Ukraine, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont proclamé leurs indépendances en 2014.La décision est arrivée sur fond du conflit militaire qui y a éclaté après le coup d’État à Kiev. Les populations locales ont protesté en masse contre la politique des nouvelles autorités.Des référendums ont eu lieu dans ces régions le 11 mai 2024, dont les habitants ont plébiscité la souveraineté (89,7% des électeurs dans la région de Donetsk et 96,2% dans la régions de Lougansk).

