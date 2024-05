https://fr.sputniknews.africa/20240511/la-crimee-envisage-de-jumeler-des-missions-commerciales-avec-divers-pays-africains-dont-le-burkina-1066488207.html

La Crimée envisage de jumeler des missions commerciales avec divers pays africains dont le Burkina

La Crimée envisage de jumeler des missions commerciales avec divers pays africains dont le Burkina

Une première pourrait être envoyée avant fin 2024 au Burkina Faso, a déclaré aux médias russes le vice-Premier ministre criméen.

Les pays d'Afrique du Nord et du Sahel -tels que le Niger, le Mali, le Tchad et la RCA- ainsi que l'Éthiopie et d'autres pays d'Afrique de l'Est manifestent eux aussi un grand intérêt pour les possibilités offertes par la Crimée, a fait savoir Guéorgui Mouradov. En effet, grâce à sa position géographique, la péninsule est en mesure d'assurer le rôle de "porte" commerciale entre la Russie et le continent africain, a fait valoir le responsable. La Russie est désireuse d'acheter directement des fruits, du café, du cacao, des cacahuètes, des concentrés de jus. Tous ces produits ne sont actuellement disponibles que via des intermédiaires et à des prix élevés, a précisé M.Mouradov. Pour leur part, les pays africains sont intéressés par les produits agricoles de Crimée -à savoir, le blé, la farine, la viande et les produits laitiers, l'huile de tournesol- ainsi que les engrais. En outre, la Crimée est prête à fournir de l'électroménager, des équipements de soudure électrique, à construire des navires à passagers et des bateaux de plaisance, a développé le vice-Premier ministre de la péninsule.

2024

