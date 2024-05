https://fr.sputniknews.africa/20240511/du-chantage-a-un-haut-niveau-un-economiste-sur-le-blocage-du-petrole-nigerien-par-le-benin-1066492966.html

"Du chantage à un haut niveau": un économiste sur le blocage du pétrole nigérien par le Bénin

"Du chantage à un haut niveau": un économiste sur le blocage du pétrole nigérien par le Bénin

Sputnik Afrique

"Le Bénin aujourd'hui fait une offre de traîtrise, une offre de sous-traitance, une offre de collaboration pour nuire au Niger", déclare à Sputnik Hambali Dodo... 11.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-11T18:53+0200

2024-05-11T18:53+0200

2024-05-11T18:53+0200

opinion

niger

chine

russie

burkina faso

togo

patrice talon

afrique subsaharienne

bénin

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103172/89/1031728961_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9a49d3d018e55a7009f98d7a6934636.jpg

Il qualifie cette mesure d'"acte irresponsable" de la part du Président béninois Patrice Talon et rappelle que les deux pays ont quand même un long historique de "bonnes relations". Cependant, face à ce désaveu, le Niger a la possibilité de se tourner vers des partenaires plus fiables, estime l'expert. Parmi eux, la Russie et la Chine: De plus, le Niger pourrait solliciter le Burkina et le Togo pour le "circuit commercial du pétrole nigérien", avance l'analyste. Pour lui, une telle solution serait même plus avantageuse, tant du point de vue de la sécurisation des installations que de la rentabilité.

niger

chine

russie

burkina faso

togo

afrique subsaharienne

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, niger, chine, russie, burkina faso, togo, patrice talon, afrique subsaharienne, bénin