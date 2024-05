https://fr.sputniknews.africa/20240510/un-obusier-guiatsint-b-russe-detruit-un-mortier-ukrainien---video-1066479632.html

Un obusier Guiatsint-B russe détruit un mortier ukrainien - vidéo

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne une vidéo montrant la destruction d'un mortier ukrainien par une frappe d'obusier Guiatsint-B dans la région de... 10.05.2024, Sputnik Afrique

Un obusier Guiatsint-B de 152 mm du groupement russe Dniepr a détruit l'équipe d'un mortier ukrainien alors qu'elle s'installait au nord de Rabotino, dans la région de Zaporojié, a annoncé ce vendredi 10 mai le ministère russe de la Défense.Selon lui, malgré les conditions difficiles, les équipes de canons ne mettent que quelques minutes pour ouvrir le feu après avoir obtenu les coordonnées requises. De plus, elles changent souvent de position de tir pour ne pas être la cible de tirs de riposte.L'obusier tracté 2A36 Guiatsint-B permet d'anéantir les effectifs et équipements militaires ennemis à une distance allant jusqu'à 30 kilomètres, a précisé l'officier. Cette armement est souvent utilisé pour la guerre de contre-batterie, qui nécessite de l'endurance et un grand professionnalisme de la part des artilleurs.

