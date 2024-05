https://fr.sputniknews.africa/20240510/patrice-talon-sexplique-sur-larret-des-exportations-de-petrole-nigerien-via-le-benin-1066466976.html

Patrice Talon s'explique sur l'arrêt des exportations de pétrole nigérien via le Bénin

Patrice Talon s’explique sur l’arrêt des exportations de pétrole nigérien via le Bénin

Les autorités nigériennes "n’ont pas saisi officiellement (le Bénin) de leur volonté d’envoyer des bateaux chargés", a avancé le 8 mai le Président béninois, alors que son pays a décidé, en début de semaine, de mettre sous embargo les exportations du pétrole nigérien.Récemment, le Niger a commencé à transporter son or noir du site d'Agadem au port béninois de Sèmè Kpodji, tout cela via un pipeline. Le gestionnaire de la conduite est la China National Petroleum Corporation. "Ce sont les entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes", a poursuivi Patrice Talon pour qui "cette formule n’est pas convenable, les États n’échangent pas entre eux via des prestataires privés". ️En même temps, depuis le 1er août 2023, les autorités militaires du Niger maintiennent le blocus unilatéral des frontières avec le Bénin."Il faut que les relations économiques soient rétablies", insiste-t-il. "Si demain les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger, mais pas dans un environnement informel et dans une adversité qui ne se justifie point", a résumé Patrice Talon.

