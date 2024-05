Mikhaïl Michoustine nommé Premier ministre

https://fr.sputniknews.africa/20240510/mikhai-michoustine-nomme-premier-ministre-1066474156.html

Mikhaïl Michoustine a été nommé au poste de Premier ministre russe après l'approbation de sa candidature par la chambre basse du parlement.

Vladimir Poutine a nommé ce vendredi 10 mai Mikhaïl Michoustine à la tête du gouvernement après l'approbation de sa candidature par la Douma (chambre basse du parlement), a annoncé le service de presse du Kremlin.Quatre ans à la tête du cabinetEn janvier 2020, le Président a limogé le gouvernement de Dmitri Medvedev et soumis la candidature de M.Michoustine, alors chef du Service fédéral des impôts, à la Douma. Pour la première fois dans l'histoire de la chambre basse russe, pas un seul député ne s'est prononcé contre le futur Premier ministre: 383 étaient pour, 41 se sont abstenus.PandémieLe gouvernement formé le 21 janvier 2020 s’est aussitôt retrouvé dans des conditions difficiles: la pandémie de Covid-19 a commencé. Néanmoins, le cabinet des ministres a réussi à créer un mécanisme pour soutenir les entrepreneurs et les groupes vulnérables de la population, ainsi qu'à rapidement organiser un système d'aide médicale.Opération militaire spéciale et sanctionsAprès le début de l'opération militaire spéciale dans le Donbass en 2022, la Russie s'est vu imposer de nombreuses sanctions par l'Occident. Mais son économie ne s'est pas effondrée, contrairement aux attentes des politiciens occidentaux.Le gouvernement de Mikhaïl Michoustine a relevé ce défi; ses efforts ont été plusieurs fois appréciés par le Président Poutine. Ainsi, le PIB russe a augmenté de 4,7% de 2020 à 2022, et de 3% en 2023.SondageSelon un sondage réalisé début mai, 58% des Russes ont une attitude positive à l'égard du cabinet et la cote personnelle du Premier ministre est encore plus élevée: 60% d'opinions positives.

