La Russie proteste contre l'attaque de son ancien consulat à Leipzig

Moscou demande à l'Allemagne de prendre de mesures, suite à l'intrusion d'individus dans son ancien consulat général de Leipzig le 9 mai, a déclaré ce vendredi 10 mai l'ambassade de Russie à Berlin.Au lieu d'accomplir sa mission de maintien de l'ordre, la police allemande a préféré contrôler les personnes venues honorer les combattants soviétiques en ce jour de commémoration et saisir des symboles de la Victoire que ceux-ci portaient, déplore encore l'ambassade.Le 9 mai, vers 16h00, 21 individus étaient entrés par un balcon dans la propriété appartenant à la Russie, selon l'ambassade. Ils avaient déployé des affiches antirusses et milité pour la confiscation des biens immobiliers russes. Deux employés se trouvant dans le bâtiment avaient stoppé l'action, saisi les affiches et appelé la police. Les forces de l'ordre avaient finalement arrêté les contrevenants.Le consulat général russe, l'un des plus anciens en Allemagne, avait officiellement fermé ses portes en décembre 2023. Depuis avril de la même année, Berlin avait expulsé plusieurs dizaines de diplomates russes et décidé de révoquer son permis à quatre des cinq consulats généraux de Russie dans le pays - à Hambourg, à Leipzig, à Munich et à Francfort-sur-le-Main.

