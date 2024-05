https://fr.sputniknews.africa/20240510/la-candidature-de-michoustine-comme-premier-ministre-validee-par-la-douma-1066471882.html

La candidature de Michoustine comme Premier ministre validée par la Douma

Réunis en séance plénière, les députés à la Douma (chambre basse du parlement russe) ont accepté ce vendredi 10 mai d'examiner la proposition du Président Poutine de nommer Mikhaïl Michoustine au poste de Premier ministre.Selon les résultats officiels du vote, 375 députés ont voté pour, aucun contre et 57 se sont abstenus.Cette décision a été prise au terme des consultations menées par les cinq groupes parlementaires avec M.Michoustine, chef du gouvernement sortant, qui avait présenté sa démission le 7 mai, après l'investiture du Président pour un nouveau mandat.Nouvelles règles de formation du gouvernement Cette année, le gouvernement russe sera formé pour la première fois selon les nouvelles règles adoptées en 2020.Ces normes figurant dans un amendement à la Constitution stipulent que le chef d'État peut nommer le Premier ministre après l'approbation de sa candidature par la Douma. Cette procédure s'applique aussi pour les vice-Premiers ministres et des ministres fédéraux à quelques exceptions près. Les candidats aux postes de ministres de l'Intérieur, des Situations d'urgence, de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice doivent d'abord être approuvés par le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement).

