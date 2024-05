https://fr.sputniknews.africa/20240510/ce-pays-africain-a-la-meilleure-connectivite-mobile-en-afrique-de-louest-1066475946.html

Ce pays africain a la meilleure connectivité mobile en Afrique de l’Ouest

Le Togo est le mieux équipé en internet mobile en Afrique, selon un classement établi par l’entreprise nPerf, spécialisée dans l’analyse des réseaux. 10.05.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, pour 2023, les opérateurs Togocom et Moov Africa Togo en occupent les 1ère et 2e places.️Le Togo affiche les meilleures performances au niveau de la qualité des débits (montants et descendants), du temps de réponse, de la navigation ou encore du streaming vidéo.Dans le top-5 figurent également Moov Bénin, Orange Sénégal et Orange CI (Côte d’Ivoire).

