Au Cameroun, le barrage de Nachtigal, le plus puissant du pays, entre en fonctionnement

Ce 10 mai, l’installation, située dans le centre du Cameroun, a produit ses premiers 60 mégawatts. 10.05.2024, Sputnik Afrique

Pour le moment, seul le premier groupe du barrage est entré en service.️ La centrale hydroélectrique sera entièrement opérationnelle en décembre 2024. "La centrale fournira une puissance de 420 MW dans le Réseau interconnecté Sud, faisant ainsi de Nachtigal la centrale électrique la plus puissante du Cameroun", a indiqué le ministre de l’Eau et de l’Énergie Eloundou Essomba. Le barrage devrait contribuer à atténuer les perturbations actuellement observées dans la distribution de l’électricité au niveau national. Il a été construit et va être exploité par l’entreprise camerounaise Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), détenue à 40% par EDF.

