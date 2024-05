https://fr.sputniknews.africa/20240509/un-chasseur-su-30sm-russe-detruit-un-drone-ukrainien---video-1066456795.html

Un chasseur Su-30SM russe détruit un drone ukrainien - vidéo

Un chasseur Su-30SM russe détruit un drone ukrainien - vidéo

Sputnik Afrique

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'une sortie de combat d'un Su-30SM dans la zone de l'opération militaire spéciale. 09.05.2024, Sputnik Afrique

"Un chasseur Su-30SM des Forces aérospatiales russes a détruit un drone lors d'une mission réalisée dans la zone de responsabilité du groupement Est russe", a annoncé le 8 mai le ministère russe de la Défense.Le drone a été anéanti par une roquette, précise le ministère.Les pilotes ont en outre patrouillé le secteur indiqué et protégé des bombardiers et des avions d'attaque au sol qui portaient des frappes contre des sites militaires et des équipements de l'armée ukrainienne, ajoute la Défense.

