Le Président de Guinée Bissau participe aux célébrations du Jour de la Victoire en Russie

Le Président de Guinée Bissau participe aux célébrations du Jour de la Victoire en Russie - vidéos

09.05.2024

Ce jeudi, la Russie célèbre l'anniversaire de la victoire de l'Armée rouge sur l'Allemagne nazie, marquant la fin des combats sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique. Le Président de Guinée Bissau Umaro Sissoco Embalo a participé à la célébration du Jour de la Victoire dans la capitale russe. Avant le défilé militaire, il a été salué par Vladimir Poutine. Umaro Sissoco Embalo a assisté au défilé sur la Place Rouge aux côtés du Président russe. Il a pris part à la cérémonie de dépôt des fleurs sur la Tombe du Soldat inconnu, près des murs du Kremlin Vladimir Poutine et Umaro Sissoco Embalo doivent avoir des entretiens bilatéraux plus tard dans la journée. Ils discuteront des questions liées à l'approfondissement de la coopération entre leurs pays, notamment dans les domaines commercial et économique. Les questions de coopération internationale seront également abordées.

