Le Président béninois appelle le Niger à rouvrir ses frontières et à normaliser les relations

Le Président béninois appelle le Niger à rouvrir ses frontières et à normaliser les relations

Le Bénin a rouvert sa frontière avec le Niger après l'annonce de la fin des sanctions économiques fin février imposées à Niamey par la Communauté économique... 09.05.2024, Sputnik Afrique

Patrice Talon a appelé mercredi les autorités nigériennes à rouvrir leur frontière commune et à normaliser leurs relations, si Niamey veut exporter son pétrole depuis le port béninois de Sèmè Kpodji, dans une vidéo diffusée par la présidence béninoise.Les autorités nigériennes ont inauguré en novembre dernier un oléoduc géant qui vise à permettre l'acheminement jusqu'au Bénin voisin le pétrole brut extrait du gisement d'Agadem (sud-est) par la China National Petroleum Corporation (CNPC), une société pétrolière appartenant à l'État chinois.Avec ce projet, le Niger entend porter sa production pétrolière à 110.000 barils par jour, dont 90.000 barils doivent être exportés via le port de Sèmè."Si demain les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux seront chargés", a-t-il ajouté.La fermeture de la frontière avec le Niger a eu un impact important sur les recettes publiques du Bénin et sur le coût des denrées alimentaires qui ont augmenté.

