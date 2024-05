https://fr.sputniknews.africa/20240509/la-puissance-militaire-russe-est-un-moyen-de-dissuasion-et-non-de-declenchement-de-conflits--1066457971.html

La puissance militaire russe est un moyen de dissuasion et non de déclenchement de conflits

Sputnik Afrique

Alors que la Russie fête aujourd'hui le 79e anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, un universitaire italien contacté par Sputnik alerte...

"Alors que la propagande occidentale soutient le réarmement par crainte que la Russie ne déclenche un conflit, même nucléaire, le président Poutine a souligné que la puissance militaire russe est un moyen de dissuasion contre de telles affirmations", a indiqué Marco Marsili, chercheur à l'Université Cà Foscari de Venise et à l'Université catholique du Portugal.L’expert est d’accord avec la vision de Poutine, selon laquelle les élites occidentales fomentent des idées revanchistes et justifient le nazisme.Marco Marsili affirme que ces gouvernements attisent une nouvelle "peur rouge" contre la Russie, accompagnée d’une "dangereuse course aux armements soutenue par la propagande dominante"."Nous ne devons pas baisser la garde, précisément parce que le danger du retour de l'extrémisme (en Europe) est plus réel aujourd'hui que dans un passé récent", alerte-t-il.

