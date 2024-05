https://fr.sputniknews.africa/20240509/la-centrafrique-commemore-aussi-le-jour-de-la-victoire-1066461274.html

La Centrafrique commémore aussi le Jour de la Victoire

La Centrafrique commémore aussi le Jour de la Victoire

Sputnik Afrique

Une cérémonie d'hommage a eu lieu à Bangui pour le Jour de la Victoire, selon l'ambassade russe en Centrafrique. 09.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-09T19:16+0200

2024-05-09T19:16+0200

2024-05-09T19:16+0200

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

seconde guerre mondiale

commémoration

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/09/1066455363_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_852df0b799ca7259cec4bff821e4f93f.jpg

L'ambassadeur russe a participé à Bangui à une cérémonie en l'honneur des victimes et héros de la Seconde Guerre mondiale, a annoncé ce jeudi 9 mai la mission diplomatique.L'ambassadeur Alexandre Bikantov a assisté au lever du drapeau russe.La flamme éternelle a été allumée devant le monument dédié aux Défenseurs de la République Centrafricaine par Dmitry Sytyï, directeur de la Maison russe. L'ambassadeur et d'autres responsables ont ensuite déposé des gerbes devant.La cérémonie a été suivie du traditionnel défilé du Régiment immortel.Régiment immortel en AfriqueLes marches du Régiment Immortel se déroulent en Russie et dans un certain nombre de pays pour honorer les héros et les victimes de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Cette année, de telles processions commémoratives ont été organisées dans plusieurs pays d'Afrique dont l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya, la Tunisie, le Bénin et la RDC.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, bangui, seconde guerre mondiale, commémoration