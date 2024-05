https://fr.sputniknews.africa/20240509/attaques-davions-sans-pilote-dejouees-et-armes-occidentales-detruites-bilan-de-la-defense-russe--1066454906.html

Attaques d'avions sans pilote déjouées et armes occidentales détruites: bilan de la Défense russe

Les troupes russes ont déjoué des attaques terroristes en direction du territoire de la Russie, repoussé plusieurs contre-attaques et détruit du matériel...

La défense aérienne russe a détruit 15 roquettes et un drone au-dessus de Belgorod, deux drones au-dessus de la région de Briansk et trois drones au-dessus de celle de Koursk, a annoncé ce 9 mai le ministère russe de la Défense russe.Autres points clés du bilan:▪ Le groupement Sud russe a occupé des positions plus avantageuses et a infligé des dégâts à quatre brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 215 militaires, mais aussi un obusier M777 de fabrication américaine;▪Le groupement Ouest a amélioré sa position et a repoussé une attaque ukrainienne près de la gare de Senkovka, dans la région de Kharkov;▪Le groupement Centre a amélioré sa situation tactique, repoussant une dizaine de contre-attaques. Les forces ukrainiennes y ont perdu 380 hommes et du matériel militaire américain, notamment deux obusiers M777 et deux canons automoteurs M109;▪L'armée russe a frappé un poste de commandement et d'observation de la 65e brigade mécanisée ukrainienne, ainsi qu'un entrepôt de munitions du groupement ukrainien Donetsk;▪ La défense aérienne russe a abattu 2 missiles ATACMS, 15 roquettes RM-70 Vampire, un missile HIMARS, 5 bombes Hammer et 28 drones.

