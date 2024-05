Un athlète russe tire un train de 650 tonnes - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20240508/un-athlete-russe-tire-un-train-de-650-tonnes---video-1066435769.html

L'athlète russe Denis Vovk, qui pèse environ 90 kg, a tiré le 7 mai une rame de train Sapsan de 650 tonnes sur 1,48 mètre, en seulement 37 secondes, ont annoncé les Chemins de fer russes.Ce record a été battu à l'occasion du 15e anniversaire du lancement de la ligne de TGV Sapsan entre Moscou et Saint-Pétersbourg.L'athlète s'est aidé de câbles spéciaux et d'une échelle fixée entre les rails, dans un dépôt de Saint-Pétersbourg.Troisième record en trois ansDenis Vovk est un des "strongmen" le plus connus de Russie. Il a déjà participé à de nombreuses épreuves de force et établi des records du monde plus surprenant les uns que les autres.En avril 2023, il avait déjà tiré sur 10 mètres un avion Sukhoi Superjet pesant 32 tonnes… et ce en moins de 42 secondes. En 2021, il avait aussi tiré une corvette de la flotte de la Baltique, pesant 2.000 tonnes, sur 2 mètres en 1 minute et 25 secondes.

