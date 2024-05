https://fr.sputniknews.africa/20240508/poutine-a-redonne-a-son-pays-sa-place-naturelle-sur-la-carte-du-monde-en-tant-que-superpuissance-1066424373.html

Poutine "a redonné à son pays sa place naturelle sur la carte du monde en tant que superpuissance"

Les États-Unis "ont peur" d'une posture de la Russie en tant que superpuissance, et dans son discours d'investiture, Poutine a clairement indiqué que "tout ne... 08.05.2024, Sputnik Afrique

"Il ne fait aucun doute que nous assisterons à un monde multipolaire dans lequel la Russie jouera un rôle clé", déclare à Sputnik Radwan Kassem, spécialiste des études russes.Durant ses précédents mandats, Vladimir Poutine "a redonné à son pays sa place naturelle sur la carte du monde en tant que superpuissance", considère-t-il en ajoutant que "les États-Unis ont peur d'une telle posture de la Russie". Le 7 mai Vladimir Poutine a entamé son 5e mandat.Le rôle que va jouer la Russie dans le monde multipolaire émergent est bénéfique aux pays arabes. Ces derniers "ont aujourd'hui besoin de toute urgence de l'existence d'une puissance capable de résister à Washington et de les aider à se débarrasser de l'obéissance et de la soumission".D'après️ Ammar Kanah, directeur du Centre de recherche stratégique et de prévision politique de Sébastopol, le dirigeant russe "a souligné que les plus grandes priorités de la Russie étaient la protection de la sécurité nationale ainsi que la préservation du concept de souveraineté nationale". Poutine a clairement indiqué que "tout ne peut pas être réduit au fait que le monde soit gouverné uniquement par les États-Unis", selon lui.

