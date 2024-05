https://fr.sputniknews.africa/20240508/notre-mission-cest-dabord-deveiller-lafrique-1066427894.html

"Notre mission, c’est d’abord d'éveiller l’Afrique", dit Ibrahim Traoré

"Notre mission, c’est d’abord d'éveiller l’Afrique", dit Ibrahim Traoré

Sputnik Afrique

Le capitaine Ibrahim Traoré a invité des membres de la diaspora ADDI à devenir des ambassadeurs pour l’éveil des consciences en Afrique. 08.05.2024, Sputnik Afrique

Le 7 mai le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu avec une délégation de l’ADDI, association de la diaspora basée aux États-Unis. Ses membres viennent de l’Amérique, de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Australie."Notre mission, c’est d’abord d'éveiller l’Afrique. Notre combat, c’est de pouvoir nous unir. Parce qu’unis, nous sommes forts. Divisé, on est faible. Je vous exhorte à passer le message pour que l’Afrique puisse s’unir", a déclaré le dirigeant burkinabè. Ibrahim Traoré a d’ailleurs pointé des forces qui veulent fracturer l’Afrique: "Nous avons besoin de nous unir mais ils ont toujours été là pour nous diviser pour pouvoir mieux régner".Le Burkina Faso "est bien fréquentable", et les investissements dans son agriculture, éducation sont les bienvenus, a-t-il lancé.

