https://fr.sputniknews.africa/20240508/lueea-doit-collaborer-plus-intensement-avec-lafrique-selon-le-president-bielorusse-1066436794.html

L'UEEA doit collaborer plus intensément avec l'Afrique, selon le Président biélorusse

L'UEEA doit collaborer plus intensément avec l'Afrique, selon le Président biélorusse

Sputnik Afrique

Le Président biélorusse a appelé les autres dirigeants de l'Union économique eurasiatique, réunis à Moscou, à promouvoir le partenariat avec l'Afrique qui "en... 08.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-08T21:20+0200

2024-05-08T21:20+0200

2024-05-08T21:20+0200

alexandre loukachenko

biélorussie

russie

moscou

union économique eurasiatique (ueea)

afrique

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/08/1066436539_0:186:2976:1860_1920x0_80_0_0_46376cfbf22431dffba06e65f83f767a.jpg

L'Union économique eurasiatique (UEEA) n'accord pas assez d'attention au dialogue avec l'Afrique, il faut accéder aux marchés du continent, a déclaré ce mercredi 8 mai le Président biélorusse lors du sommet de l'UEEA à Moscou. Il a souligné que l'Afrique avait besoin d'un large éventail de produits, services et technologies que les pays membres de l'Union économique eurasiatique peuvent lui proposer. Et d'ajouter que la participation de nombreux pays membres de l'UEEA à l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) et aux BRICS offre de grandes possibilités de partenariats.L'UEEA réunit l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et la Russie. La Moldavie, l'Ouzbékistan et Cuba y ont le statut d'observateurs.

biélorussie

russie

moscou

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alexandre loukachenko, biélorussie, russie, moscou, union économique eurasiatique (ueea), afrique, international