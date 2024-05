https://fr.sputniknews.africa/20240508/loccident-veut-faire-plonger-la-bielorussie-dans-une-crise-economique-1066426548.html

L'Occident veut faire plonger la Biélorussie dans une crise économique

L'Occident veut faire plonger la Biélorussie dans une crise économique

Sputnik Afrique

Les pays occidentaux "veulent utiliser des instruments de sanctions" pour ralentir le développement économique de la Biélorussie, a dit le ministre biélorusse... 08.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-08T12:03+0200

2024-05-08T12:03+0200

2024-05-08T12:03+0200

opinion

international

biélorussie

pays occidentaux

sanctions

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/05/1045693837_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_28710f590e2571ada99e17ba6767b121.jpg

Les pays occidentaux "veulent utiliser des instruments de sanctions pour ralentir notre développement économique, afin de nous amener à une crise économique. Mais nous sommes devenus plus forts, nous nous sommes renforcés", a indiqué à Sputnik Sergueï Aleynik, chef de la diplomatie biélorusse. D’après le diplomate, l'Occident "n’est pas encore" en mesure de réaliser ses intentions.Il a souligné la force de l’union de la Russie et de la Biélorussie. Les relations entre la Biélorussie et les pays occidentaux se sont fortement détériorées depuis les élections présidentielles de 2020. Les pays occidentaux ont progressivement introduit des sanctions contre les responsables, entreprises et industries biélorusses. Une nouvelle étape s’est produite à cause du soutien de Minsk à l’opération spéciale russe en Ukraine.

biélorussie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, international, biélorussie, pays occidentaux, sanctions, économie